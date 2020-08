Mer enn halverte inntektene – fremtiden er imidlertid lys

Pandemien og en fallende oljepris har virkelig tatt en bit av BW Energys bunnlinje. Selskapet leverte et fint overskudd første halvdel i 2019 – og for den saks skyld også i første halvdel av 2020 – men i andre kvartal har det ikke gått veien for energiselskapet.

– Vår prioritet er å holde folk trygge, opprettholde stabil drift og sikre finansiell styrke. Vi har reagert bestemt på endrede markedsforhold, og står klare til å fortsette aktiviteten på Dussafu-lisensen, sier Carl K. Arnet, adm. direktør i BW Energy.

Fallet i inntektene kan hektes på oljeprisfallet. Oljepris i første halvår har ligget på rundt 30 dollar i gjennomsnitt, sammenlignet med rundt 65 dollar på samme tid i fjor.

Gode fremtidsutsikter

Det er ventet økt produksjon ved Dassafu-feltet i 2020 sammenlignet med fjoråret, så fort arbeidet kommer i gang igjen. I fjor ble det produsert 11.800 fat per dag, mens det i år skal produseres 15-16.000. Kosten per fat vil falle til 17-18 dollar per fat, mot 21 dollar per fat i fjor.

Nye seismikkundersøkelser viser også at Hibiscus-feltet inneholder opp til 3 ganger så mye olje som man første trodde.

Videre opplyses det at BW Energy fortsetter prosessen med å sette opp en reservebasert lånefasilitet (RBL). RBLen er med et syndikat på seks banker og vil ha en løpetid på seks år med et initielt beløp på 200 millioner dollar. Den vil bli ferdigstilt så snart forholdene gjør det mulig å gjenoppta prosjektaktiviteter, skriver selskapet i rapporten.



Ellers har to brønner på Tortue-feltet blitt utsatt til 2021, med første olje ventet i andre kvartal 2021. Ruche-prosjektet skal reaktiveres når pandemien avtar.

Rapporten viser også at selskapet ønsker å kutte driftsinvesteringer med 5 millioner dollar på grunn av forsinkelser ifbm. pandemien. Ny guiding blir dermed 110 millioner dollar i investeringer i 2020, mot tidligere guidet 115 millioner.

Markant fall

BW Energy leverte driftsinntekter på 54,2 millioner dollar i første halvår 2020. I 2019 var tilsvarende tall 140,2 millioner – 2,5 gang så mye.

Driftsresultatet ble snudd til minus 7,6 millioner dollar mot 59,9 millioner i pluss i fjor.

Resultatet etter skatt endte med et tap på 29,2 millioner, mot et overskudd på 36,3 millioner i 2019.