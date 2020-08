Smell for BW Energy

BW Energy var blant flere selskaper som la frem tall onsdag morgen, og oljeselskapet kunne melde om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 21,8 millioner dollar.

Dette var opp fra 14,8 millioner dollar i første kvartal, og økningen henger sammen med økt oljesalg og høyere realiserte priser.

EBITDA kom dermed inn både over konsensus på 19,4 millioner dollar og forventningene fra DNB Markets, som så for seg 21,4 millioner dollar.

«Med begrenset produksjon, en volatil oljepris og tall som fortsatt i stor grad vil bli påvirket av om enkeltlaster leveres like før eller etter kvartalsslutt legger vi ved anbefalingen mest vekt på estimert netto underliggende verdi av selskapets tre offshorelisenser i hhv. Gambia, Brasil og Namibia», skriver meglerhuset i sin aksjerapport onsdag.

Kursmålet snart nådd

«Av disse er i dag kun feltet utenfor Gambia i produksjon. Vi har en estimert netto underliggende verdi for selskapet på 30 kroner pr. aksje, og med høyde for en betydelig rabatt et kursmål på 20 kroner per aksje.

BW Energy var opp over 8,5 prosent på Oslo Børs ved 13.30-tiden onsdag.

DNB Markets har før eventuelle justeringer etter dagens rapport en kjøpsanbefaling, og det er nå 5 prosent opp til kursmålet.