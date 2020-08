Nedgang i oljeprisen mens orkanen Laura truer amerikansk produksjon

Det har vært små utslag i oljeprisen onsdag, etter bekymringer for både tilbuds- og etterspørselssiden.

Brent-oljen er ned 0,76 prosent for dagen og omsettes for 45,65 dollar fatet. WTI-oljen halter etter ned 0,12 prosent til 43,30 dollar pr. fat.

Tidligere denne uken ble det for første gang påvist et tilfelle der en har blitt smittet av coronaviruset to ganger. Oppdagelsen har skapt nye bekymringer for etterspørselen etter olje, og hvorvidt coronaviruset kan sende oljeprisen ned i en ny bølgedal.

På den andre siden skaper orkanen Laura bekymringer for den amerikanske oljeproduksjonen, hvilket gjør at oljeprisen foreløpig holder seg stabilt. Reuters skriver at ni oljeraffinerier som produserer drivstoff fra 2,9 millioner fat med olje hver dag, og er ansvarlige for 15 prosent av USAs produksjon, holder på å stenge ned.

Nyhetsbyrået hevder at orkanen viser seg som den største trusselen for amerikansk oljeproduksjon på 15 år, siden den katastrofale orkanen Katrina.