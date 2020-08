Nigerias president: Vi er forberedt på lavere oljepris

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 1,35 prosent til 45,74 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,18 prosent til 42,92 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 24,5 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 832.000 har mistet livet.

Oljeprisen har de siste dagene blitt påvirket av orkanen Laura, som stoppet produksjonen til mange offshore-plattformer og oljerigger i Mexicogulfen, et område som inneholder mer enn halvparten av USAs petroleumsraffineringskapasitet.

I følge US Bureau of Safety and Environmental Enforcement ble om lag 84,3 prosent av dagens oljeproduksjon og 60,1 prosent av naturgassproduksjonen i Mexicogulfen stoppet.

Forberedt på lavere priser

Nigerias president Muhammadu Buhari har uttalt at nedgangen i oljeinntektene som følge av coronapandemien har gjort det viktig for Nigeria å fortsette utviklingen av industrier utenom olje, og diversifisering av inntektskilder, skriver AllAfrica.

Buhari uttalte også under delegatkonferansen til Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria (PENGASSAN) at landet forbedreder seg på en mulig lengre periode med lavere oljepriser, heter det.

– Selv om vi mener at diversifiseringsplanen til ikke-oljeøkonomi har blitt et nasjonalt imperativ, la meg forsikre deg om at råolje vil forbli fremtredende i den globale energimiksen på mellomlang til lang sikt, noe som innebærer at det er store muligheter for medlemmene av PENGASSAN, sier Buhari.

Buhari sa videre at nigeriansk olje- og gassindustri fortsatt er den viktigste drivkraften for økonomisk og infrastrukturell utvikling i landet, at det er den viktigste bidragsyteren av valutainntektene til den nigerianske regjeringen som står for rundt 10 prosent av landets BNP, og at industrien gir arbeid til et betydelig antall mennesker.

– Regjeringen har utarbeidet noen strategier for departementet for oljeressurser om å stimulere sektoren for å fremme bærekraften i den nigerianske økonomien, meddeler Buhari.