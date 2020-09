Fokus på pandemien tynger oljeprisen

I forrige uke var truslene fra tropestormene Marco og Laura i fokus. Stormene førte til at energiselskaper i den amerikanske Mexicogulfen stengte og måtte kutte produksjonen med én million fat pr. dag.

Orkanen «Laura» er ifølge TDN Direkt ventet å ha minimale virkninger på oljeinfrastrukturen i delstaten Texas. Fem raffinerier i Texas er ventet å gjenoppta driften, mens raffineriene Citgo og Phillips 66 kan stå overfor utsettelser på grunn av stormrelaterte skader.

Nå mener analytikere at fokuset snart vil rettes mot avtagende oljeetterspørsel på grunn av en oppblomstring av virustilfeller og OPEC+-relaterte tilbudsbekymringer.

«Problemene med etterspørsel viser ikke tegn til noen ordentlig forbedring. Det er det som holder oss tilbake» sa John Kilduff, partner i Again Capital, ifølge Reuters.

Abu Dhabi National Oil Company fortalte kundene sine at det vil kutte tilbudet med 30 prosent, melder nyhetsbyrået. Selskapet ble dirigert av De forente arabiske emirater, for å oppfylle forpliktelsen til OPEC+-avtalen

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 45,30 dollar pr. fat, ned 1,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,60 dollar, ned 0,8 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 45,91 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs mandag.