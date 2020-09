Flatt for oljeprisen

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA var i august på 53,1. Det er litt svakere enn ventede 53,6, ifølge TDN Direkt.

«Alle håper på en reduksjon i APIs oljelagertall i kveld i en eller annen grad. De positive produksjonstallene og positiv oppdatering rundt AstraZeneca-vaksinen skapte optimisme i markedet», forklarer Bob Yawger, direktør for energifutures i Mizuho.

Analytikere forventer at oljelagertallene fra API viser at lagrene falt med 2,0 millioner fat i forrige uke, ifølge Reuters.

Etter at fokuset gikk vekk fra tropestormene i USA, har markedet stadig mer fokusert på den avtagende bedringen i drivstoffetterspørselen, ettersom flere land fortsetter å bekjempe pandemien med nedstengninger.

«Dette har forårsaket nok av usikkerhet hvorvidt etterspørselen for transportdrivstoff noen gang vil returnere til normalen», skriver ANZ-analytikere, ifølge TDN Direkt.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 45,64 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,74 dollar, ned 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 45,99 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs tirsdag.