Slik går det med oljeprisen

OLJELAGRE: API-tall viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 6,4 millioner fat i forrige uke. Foto: Bloomberg

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,52 prosent til 46,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 43,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljelagertall fra API viste tirsdag at de amerikanske råoljelagrene falt med 6,4 millioner fat i forrige uke. Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et trekk på 1,9 millioner fat.

– Et større enn ventet trekk i amerikanske oljelagre, og et økende håp for en økonomisk innhenting i USA og Kina etter sunne makrotall, forårsaket kjøp i oljekontrakter, sier analysesjef Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities, ifølge nyhetsbyret.

Sjefanalytiker Kazuhiko Saito i Fujitomi Co trekker frem at en saktere enn ventet gjenopptagelse av oljeproduksjonen i USA etter orkanen «Laura» øker bekymringene for strammere tilbud.

Oljeproduksjonen i den amerikanske delen av Mexicogulfen var tirsdag ifølge TDN Direkt ned med om lag 525.000 fat pr. dag, tilsvarende 28,4 prosent av regionens daglige produksjon.

Onsdag rettes fokuset mot lagertall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy.