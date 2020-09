Høyre vil redusere statens andel i Equinor

Høyres programkomité skal mandag legge fram partiprogrammet for neste stortingsperiode. Der vil det gå fram at et flertall i komiteen anbefaler at staten reduserer sin eierandel i Equinor. Det er nestlederen i programkomiteen, Henrik Asheim, som sier dette til E24.

– Det kan jo være på tide å realisere noen av verdiene fra Equinor for å investere i grønne omstillingstiltak, sier Asheim.

Ifølge Asheim vil komiteen at staten fortsatt skal beholde en aksjemajoritet og at hovedkontoret skal ligge i Norge.

– I dag eier vi rundt 70 prosent hvis man inkluderer Folketrygdfondet, så jeg mener vi kan gå helt ned til 50 prosent, sier han.

Etter dagens børsverdi vil et nedsalg av 20 prosent av selskapet kunne gi omtrent 90 milliarder kroner i statskassen.

