Oljeprisen fortsetter ned: – Markedet er skremt av den mulige risikoen

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,68 prosent til 44,08 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,45 prosent til 41,32 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 26,1 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 864.000 har mistet livet.

Onsdag falt oljeprisen markant etter at tall viste at amerikansk drivstoffetterspørsel forrige uke falt drastisk, hvilket indikerer at den økonomiske bedringen etter coronakrisen kan gå saktere enn ventet. Den ukentlige impliserte bensinetterspørselen i USA var rapportert ned 400.000 fat pr. dag på ukesbasis, utledet av estimatene for endringer i lagre, netto handel og raffineriproduksjon.

– Markedet er skremt

Rystad Energy mener det er flere årsaker bak dagens prisnedgang. Den første er at det er økende bekymringer rundt innhentingen i bensinetterspørselen i USA.

– Vår sanntidsindikator av trafikk for USA bekrefter imidlertid ikke dette fallet på ukesbasis, men snarere en flat utvikling siden tidlig august, skriver analysehuset, ifølge TDN Direkt.

Rystad peker videre på bekymringer rundt Iraks produksjon, der landet «skylder» kutt på mer enn 700.000 fat pr. dag i september 2020 i form av kompensasjonskutt for overproduksjon tidligere i år.

Bloomberg News meldte tidligere at Irak kan komme til å søke om en forlengelse av kompensasjonskuttene. Til å begynne med lovet landet å finne en løsning i august og september, men signaliserer nå at det kan ta lengre tid, ifølge nyhetsbyrået.

Tiden vil vise hvor tolerante Opec+-alliansen vil være med Irak, skriver Rystad, men legger til at Irak for denne gangen kanskje ikke er store nok for å utgjøre noen hindring for oljekartellet.

– Markedet er skremt av den mulige risikoen og de mindre kuttene enn lovet av Irak på kort sikt, og det har lagt et press på prisene, skriver analysehuset.