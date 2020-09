Oljeprisen faller, mens analytikere mister håp om amerikansk stimulans

Oljeprisen faller fredag etter nedgang på Wall Street og stadig mindre håp for nye økonomiske stimuleringstiltak fra de amerikanske myndighetene. Brent-oljen er i skrivende stund ned 3,81 prosent til 42,39 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 4,54 prosent til 39,49 dollar fatet.

Det største fokuset fredag lå på jobbtallene fra USA. Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA (non-farm payrolls) steg med 1,371 millioner i august. Tallet karakteriseres ofte som «månedens viktigste».

Arbeidsledighetsraten var 8,4 prosent.

På forhånd var det ifølge Direkt Makro ventet at antall sysselsatte ville stige med 1,4 millioner, mens ledighetsraten var ventet til 9,8 prosent, skriver TDN Direkt.

Mindre insentiv for tiltak

På bakgrunn av arbeidsledighetsraten, som var bedre enn ventet, er det flere analytikere som hevder at det er mindre sannsynlig at de amerikanske myndighetene vil fatte vedta lovgivning for ytterligere økonomisk stimulans.

«Håpet om ytterligere stimulans forsvinner ut vinduet», hevdet John Kilduff, partner hos Again Capital, til Reuters. Han påpeker videre at den økonomiske aktiviteten må øke for at man skal se en økning i etterspørsel.

OPEC skaper balanse

Den russiske energiministeren, Alexander Novak, sier ifølge Reuters at den globale oljeetterspørselen kan falle med mellom 9 og 10 millioner fat pr. dag.

Det påpekes likevel at OPECs rekordstore tilbudskutt støtter opp om oljeprisen. Nyhetsbyrået skriver likevel at OPEC har begynt å nedskalere kuttene, og har økt produksjonen med nesten 1 million fat pr. dag.