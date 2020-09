IEA-direktør om oljemarkedet: – Det er enormt stor usikkerhet

Ved 19.30-tiden er Brent-oljen ned 0,66 prosent til 42,04 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,92 prosent til 39,06 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 27,1 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 889.000 har mistet livet.

Nedgangen kommer etter at handelstall fra Kina viser mandag at verdens største oljeimportør reduserte innkjøpene i august. Samtidig har verdens største oljeeksportør, Saudi-Arabia, for oktober-leveranser til Asia gjort det største priskuttet siden mai, noe som også indikerer svak etterspørsel fremover.

– Korreksjonen var kanskje litt forsinket, sier Paul Horsnell, leder for råvareanalyse i Standard Chartered Bank, ifølge Yahoo Finance.

Enorm usikkerhet

Den globale økonomien er sannsynligvis ikke på vei mot ytterligere nedgang, men økende oljelagre og usikkerhet om Kinas oljebehov kan bremse oljeprisens innhenting, sier direktør Keisuke Sadamori fra International Energy Agency (IEA) til Reuters.

– Det er enormt stor usikkerhet, men vi forventer ikke ytterligere alvorlig nedgang de neste månedene, sier Sadamori.

– Selv om markedet ikke forventer at en virkelig robust vekst kommer tilbake snart, er synet på etterspørselen mer stabilt sammenlignet med for tre måneder siden.

Kina, verdens største råoljeimportør, lettet på coronarelaterte lockdowns tidligere enn andre store økonomier og har importert rekordmengder olje de siste månedene, skriver Reuters. Men geopolitiske spenninger kan føre til tvil om «i hvor stor grad det kan være bærekraftig og vedvarende», hevder Sadamori.

– Det er så stor usikkerhet knyttet til den kinesiske økonomien og deres forhold til sentrale industriland, med USA og i disse dager, til og med Europa. Det er ikke en optimistisk situasjon – noe som kaster litt skygge over vekstutsiktene.

Oppgir nye estimater neste uke

I sin siste oljemarkedsrapport for august nedjusterte IEA sine etterspørselsprognoser for 2020 med 140 000 fat pr. dag sammenlignet med anslaget fra forrige måneds rapport. Dette var den første nedgraderingen på flere måneder, «som gjenspeiler stans av mobilitet ettersom antallet Covid-19 tilfeller fortsatt er høyt, og svakhet i luftfartssektoren», sa IEA.

IEA forventet i midten av august at etterspørselen etter råolje i år ville være 8,1 millioner fat pr. dag lavere enn den var i 2019.

IEA utgir sin neste rapport som skal 15. september, som markedet vil følge nøye med på.