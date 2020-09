Oljeprisen faller

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,36 prosent til 41,89 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,29 prosent til 38,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Vanda Insights-sjefen Vandana Hari mener ifølge TDN Direkt råoljeprisen nå bruker tid på å finne en bunn.

– Det er ingen faktorer i nær fremtid som kan oppmuntre en skarp innhenting fra de to siste ukene med nedgang. WTI-prisen tar igjen Brent-oljeprisens fall mandag, når det amerikanske markedet var stengt for handel, sier hun.

Analysesjef for råvarer i National Australia Bank, Lachlan Shaw, peker ifølge TDN Direkt på at kombinasjonen av at en går ut av kjøresesongen for sommeren i USA, en sesongmessig faktor, har refokusert markedets oppmerksomhet på hvorvidt etterspørselsbedringen er sterk nok.

– Det er klart det er noen tvil, som Aramcos prisbeslutning har demonstrert, sier han ifølge nyhetsbyrået, og viser til at statlige Saudi Aramco i helgen kuttet de offisielle salgsprisene (OSP) til Asia og USA.