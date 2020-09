Amerikanske skiferoljeprodusenter pøser inn søknader om boretillatelser

Det er ikke mye sving over oljeprisene om dagen, og bevegelsene er beskjedne også tirsdag.

Brent-oljen faller 0,4 prosent til 41,85 dollar så langt i dagens handel, mens WTI-oljen går tilbake 0,4 prosent til 38,91 dollar fatet.

Markedet preges stadig av bekymringer for etterspørselen, og priskuttene fra Saudi-Arabia bidrar ikke akkurat til å dempe disse.

Frykter Biden-seier

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets har ellers merket seg et rush av søknader om boretillatelser fra oljeprodusenter på de største skiferfeltene i USA før høstens amerikanske presidentvalg.

«De er bekymret for at seier til Demokratenes kandidat Joe Biden kan føre til et forbud for nye boretillatelser på føderal grunn. Føderalt innvilgede tillatelser i Permian-bassenget, lokalisert i Texas og New Mexico, er opp 80 prosent de rundt tre siste månedene», skriver han i sin daglige oppdatering.

– Ingen garanti

Tall fra dataselskapet Enverus per 24. august viser ifølge Martinsen at produsenter hadde fått 974 tillatelser hittil i år for nye brønner på føderal grunn i Permian, sammenlignet med 1.068 i hele fjor og 265 i 2018.

«Føderale tillatelser er to-årige og kan forlenges i to år til, men det er ingen garanti for at rutinemessige forlengelser av tillatelser vil fortsette i fremtiden. Biden har sagt at han ikke vil forby fracking direkte. Men hans klimaplan omfatter forbud av nye olje- og gasstillatelser på føderal grunn», heter det videre.