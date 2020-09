Oljeprisen under 40 dollar - laveste siden juni

NEDGANG: For oljeprisen.

NEDGANG: For oljeprisen. Foto: Dreamstime

Et fat brentolje koster ved 17.40-tiden 39,46 dollar, ned 6,09 prosent for dagen. Det er det laveste brentoljen har stått i siden juni. Sist mandag bikket oljeprisen til sammenligning over 46 dollar.

WTI-oljen er ned 7,03 prosent til 36,31 dollar.

Saudi-Arabia har nylig gjort det største priskuttet siden mai, noe som indikerer svak etterspørsel fremover. Faktisk kuttet Saudi Aramco sine offisielle salgspriser (OSP) til nesten alle regioner, og mer enn markedet ventet.

Verden over har coronaviruset blusset opp mer og mer de siste ukene, noe som ikke er bra for etterspørselen etter olje.

– Pris-svekkingen fortsetter i dag. Vi mener dette først og fremst skyldes bekymringer, sier Eugen Weinberg, analytiker i Commerzbank til Reuters.

– Fundamentalt har ikke ting endret seg. Etterspørselen er på bedringens vei, tilbudet er fortsatt begrenset, og de overfylte lagrene går gradvis ned, sier Norbert Ruecker, økonom i den sveitsiske banken Julius Baer.