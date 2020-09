Vil at Russland skal ta større bit av oljekaka

– Når etterspørselen begynner å gå tilbake til nivået før krisen, vil det være ekstremt viktig for Russland, som andre oljeproduserende land, å gjenvinne markedsandeler så snart som mulig og muligens til og med øke den i møte med redusert konkurranse mellom produsenter, sier Novak til et internt magasin i Russlands energidepartement.

Opec+, som Russland er en del av, kutter for tiden oljeproduksjonen med 7,7 millioner fat pr. dag frem til desember. Fra januar 2021 er det forventet at kuttene vil avta til 5,8 millioner fat pr. dag, et kutt som er ventet å vare til april 2022. Oljekartellet ble enige om å pålegge produksjonskutt som svar på lavere etterspørsel på grunn av pandemien og den globale økonomiske nedgangen.

Både Russland og andre store oljeprodusenter har de senere årene måtte avgi markedsandeler til amerikanske skiferprodusenter, med USA som verdens største oljeprodusent i 2018.

Vil bore flere tusen brønner

Bekymret for skaden som lavere produksjon kan gjøre for landets oljeindustri, både for produsenter og oljesektoren, ønsker russiske myndigheter å støtte sektoren og vurderer å lansere en ordning som skal oppmuntre oljeselskaper å bore flere tusen oljebrønner med tanken om at brønnene blir stående uferdige, men kan raskt tas i bruk etter at Opec+-avtalen avsluttes i 2022.

– Arbeidet pågår for å skape forhold for dannelse av et lager av uferdige brønner, sier Novak – uten å presisere hvorvidt ordningen er godkjent av regjeringen.

Novak siterer estimater fra det russiske energidepartementet og advarte om at i tilfelle passivitet, det vil si manglende tiltak for å støtte industrien, kan markedsandelen til utenlandske oljeserviceselskaper øke til mer enn 50 prosent innen 2022.

– Dette truer den russiske oljefeltindustrien med tap av nøkkelkompetanse i høyteknologiske områder, inkludert strategisk viktige områder som geofysiske og seismiske brønnundersøkelser, samt spesialisert programvare, sier Novak.