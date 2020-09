DNB Markets ser fem grunner til at olje er en kjøpsmulighet

Fra bunnen under 20 dollar i april, hentet Brent-oljen seg inn og steg til rundt 40 dollar ved inngangen til juni.

I løpet av sommeren har prisen karret seg opp i overkant av 45 dollar, før den har falt tilbake under 40 dollar de siste dagene.

Derfor er oljeprisen svak

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets ser ifølge sin daglige oppdatering fem fundamentale drivere for den svake trenden:

Gjeninnhentingen i oljeetterspørselen har dabbet av (noe som skjedde allerede i juli/august).

Kineserne har roet oljeimporten kraftig ned etter kjøpefesten i april-juni, noe som i en stund har skint klart gjennom i antallet VLCC-er som seiler i retning Kina.

Vi er på vei inn i vedlikeholdssesongen for raffineriene, og marginene er generelt svak (og på vei til å svekkes ytterligere i Asia.

Den amerikanske skiferoljeproduksjon har tatt seg kraftig opp fra bunnen i mai.

Press utenfra, i form av fallende børser i september og en sterkere dollar.

Øyner en kjøpsmulighet

Martinsen anser den nåværende svakheten i oljeprisene som en kjøpsmulighet, og den første av fem grunner er at han øyner et tilbudsunderskudd som vil akselerere mot slutten av året.

Samtidig vil raffinerikjøringene ta seg opp, mens etterspørselen får et sesongmessig oppsving.

DNB-analytikeren mener videre at kineserne vil gjenoppta kjøpene innen slutten av oktober, når landet har fordøyd all oljen som ble kjøpt i vår – og viser til at han har hørt signaler om at raffinerier vil øke sine importkvoter mot slutten av året.

Martinsen tror også at skiferoljeproduksjonen vil nå en lokal topp i august/september, for så å komme inn i en ny nedgangsperiode i fjerde kvartal.

– Trenger betydelig høyere priser

«I de neste 12-18 månedene vil vi se et fortsatt fall i verdens ledige oljeproduksjonskapasitet, og vi tror oljeprisene vil måtte starte en stimulans av produksjonsvekst en eller annen gang i løpet av andre halvår 2021. For at det skal skje, trenger vi betydelig høyere priser», fortsetter analytikeren.

DNB Markets-prognosen for Brent-oljen i fjerde kvartal 2021 er 60 dollar fatet.

Onsdag formiddag står Brent-oljen i 40,30 dollar fatet, etter en oppgang på 1,3 prosent hittil i dagens handel.

Meglerhuset ser dermed en oppside på nesten 50 prosent i løpet av det neste drøye året.