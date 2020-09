Morgan Stanley venter høyere oljepris

NEW YORK: Morgan Stanleys kontorer i New York.

Det amerikanske meglerhuset mener at ting ikke ser så lyst ut for oljeprisen på kort sikt, ifølge TDN Direkt. Årsaken er svakere dollar og større forventning om inflasjon.

Morgan Stanley venter en brentoljepris på rundt 40 dollar i fjerde kvartal i år, etterfulgt av 45 dollar i første kvartal neste år.

I andre kvartal venter Morgan Stanley at et fat brentolje vil koste 47,50 dollar, en oppjustering fra 45 dollar i tidligere anslag. For andre halvår i 2021 hever Morgan Stanley estimatet fra 45 til 50 dollar.

Et fat brentolje koster ved 11-tiden onsdag 40,14 dollar, opp 1,08 prosent for dagen. Mandag og tirsdag falt oljeprisen markant. Morgan Stanley synes lagertrekkene den siste tiden har vært overraskende lave, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset mener etterspørselen er svakere enn ventet.