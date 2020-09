Oljeprisen henter inn deler av fallet

Meglerhuset Morgan stanley mener at ting ikke ser så lyst ut for oljeprisen på kort sikt, ifølge TDN Direkt. Årsaken er svakere dollar og større forventning om inflasjon.

Denne uken falt oljeprisen etter signaler om svak etterspørsel etter olje, da Saudi Arabias statlig oljeselskap Saudi Aramco kuttet prisene på arabisk lettolje. Hittil i september er Brent-oljen ned over 10 prosent.

«Når sterke produsenter i Midtøsten er villige til å selge til lavere priser, er det normalt at det globale markedet får panikk og følger etter», sa Paola Rodriguez-Masiu, senioranalytiker i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Morgan Stanley venter en Brent-pris på rundt 40 dollar i fjerde kvartal i år, etterfulgt av 45 dollar i første kvartal neste år. Likevel valgte meglerhuset å heve estimatet fra 45 dollar til 50 dollar for andre halvår 2021.

«Kortsiktig ser oljemarkedet mykt ut. etterspørselen er skjør, oljelageret og ledig kapasitet er høyt, og raffineringsmarginene er lave», forklarer Morgan Stanley ifølge nyhetsbyrået.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 40,78 dollar pr. fat, opp 2,7 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 38,07 dollar, opp 3,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 39,74 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs tirsdag.