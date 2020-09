Myndighetene i Tanzania inngår ytterligere gassamtaler med Equinor og Shell

Myndighetene i Tanzania har fullført tomtekjøpene for de utsatte naturgassplanene og meddeler at de ønsker å gå i videre samtaler med Equinor og Shell for å få til en myndighetsavtale om en endelig investeringsbeslutning, melder TDN Direkt.

På grunn av det kommende presidentvalget i landet 28. oktober er det usikkert om presidenten John Magufuli mener alvor når det gjelder å starte opp igjen prosjektet Tanzania LNG, melder Upstream.

En talsmann i Equinor uttaler at de ønsker å gjenoppta samtalene og reforhandlingene, for å sikre stable og finansielle rammer, samt det juridiske.