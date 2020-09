Øynene rettes nå mot OPEC-møtet neste uke, etter dagens beskjedne utslag for oljeprisen

Det ligger an til en mer positiv dag for oljeprisen, etter gårsdagens solide nedgang. Dette samtidig som de ledende amerikanske indeksene peker nedover. Likevel ser det ut til å bli den andre ukentlige nedgangen på rad med nedgang for både oljen og de ledende amerikanske indeksene.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 40.02 dollar pr. fat, ned 0,10 prosent. WTI-oljen handles til 37.44 dollar fatet, opp 0,38 prosent.

«Finansmarkedene fortsetter å sette tonen, også på oljemarkedet ... frykt for overproduksjon har ytterligere hevet den generelle usikkerheten», kommenterte analytiker fra Commerzbank, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver også at tradere har begynt å reservere tankskip for å lagre råolje og diesel, grunnet en svakere bedring fra coronakrisen, som stadig fortsetter.

Det er ikke store nyhetene for dagen som kan forklare oppgangen, men det er verdt å merke seg gårsdagens overraskende lageroppbygging. Denne utviklingen vil trolig bli et tema på OPEC+ sitt møte den 17. september.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, meldte torsdag om en lageroppbygging på 2,0 millioner fat til 500,4 millioner fat i forrige uke. Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et lagertrekk på 1,3 millioner fat.

«Mens den amerikanske råoljeproduksjonen fortsetter å hente seg inn etter orkanen «Laura», viser tallene at raffineriene ytterligere reduserte raffinerikjøringen den siste uken», skriver ING Economics i en rapport, ifølge nyhetsbyrået.