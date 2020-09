Opec jekker ned etterspørselsestimatene

Opec jekker ned etterspørselsanslagene og ser en global etterspørsel etter olje på 96,86 millioner fat pr. dag neste år. Det er en nedgang fra det forrige estimatet på 97,63 millioner fat pr. dag, melder TDN Direkt.

Anslaget for inneværende år justeres også ned til 90,23 millioner far, fra tidligere 90,63 millioner fat. Nedjusteringen skyldes i all hovedsak at ikke-OECD-land har satt ned anslagene med 0,5 millioner fat pr. dag, mye på grunn av oppbremsing i økonomien i Asia. OECD-landene har derimot jekket opp estimatene med 0,1 millioner fat for 2020.

«Så langt har etterspørselen i India, Indonesia, Thailand og Filippinene vært langt lavere enn opprinnelig trodd», skriver Opec i rapporten tirsdag.

«Effekten av det negative momentet i etterspørselen i ikke-OECD-land i Asia ventes å smitte over til første halvår 2021», står det videre.

Opec trekker også frem hvordan hjemmekontor påvirket etterspørselen negativt.

«Økt bruk av fjernarbeid og avstandskonferanser er ventet å hindre transportdrivstoff fra en full gjenopphenting til 2019-nivå», ifølge oljekartellet.

Opec anslår samtidig at råoljeproduksjonen for de 13 Opec-landene var 24,045 millioner fat i august, opp fra 23,283 millioner fat i juli, melder TDN Direkt.