Venter mindre etterspørsel for Opec

Opec forventer at etterspørselen etter Opec-olje vil komme på 28,15 millioner fat pr. dag. Noe som vil være en nedgang fra tidligere estimater på 29,29 millioner fat pr. dag, skriver TDN Direkt.

Opec beregner nå at bruken av Opec-olje vil ligge på 22,61 millioner fat pr. dag for 2020 sett under ett. Ned fra 23,36 millioner fat pr. dag, som ble rapportert i Opecs månedsrapport for august.

Opec hever sine forventninger for væskeproduksjonen utenfor Opec, og tror det blir på 63,47 millioner fat pr. dag i 2021 – opp fra tidligere anslått 63,10 millioner fat pr. dag. I 2020 beregner man at væskeproduksjonen utenfor Opec lander på 62,47 millioner fat pr. dag – justert opp fra 62,11 millioner fat pr. dag.