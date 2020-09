I en ny rapport mandag legger BP frem tre ulike scenarioer for etterspørselen etter olje fremover, der samtlige har regnet inn et fall i oljeetterspørselen de neste 30 årene. Hvor stort fallet blir er forskjellig i de tre scenariene, men BP legger ikke skjul på at oljetoppen kan være nådd i 2019, melder CNN.

I «business as usual»-scenarioet, der myndighetene og befolkningen fortsetter i det samme mønsteret som de har gjort til nå, så vil oljeetterspørselen øke i kjølvannet av coronaviruset, flate ut i 2025 og deretter synke fra 2030.

I de to andre scenariene tar myndighetene sterkere grep mot utslipp og det vil være signifikante endringer i miljøfokuset i befolkningen. Her vil oljeetterspørselen aldri øke til tidligere nivåer i kjølvannet av coronakrisen og dermed nådde etterspørselen sitt toppunkt i 2019.

Rapporten som nå kommer fra BP er totalt forskjellig fra den de ga ut i fjor da de så vekst i oljeetterspørselen inn i 2030.