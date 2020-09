Oljeprisen stiger etter trøbbel i USA

I USA er det igjen trøbbel i luften, der orkanen Sally forventes å treffe gulfkysten. Mer enn en femtedel av amerikansk oljeproduksjon til havs har blitt stengt, og viktige eksporthavner ble stengt da stormens bane flyttet østover mot vestlige Alabama.

«Tøffe værforhold i USA gir uforutsigbarhet for oljeproduksjonen, og det er alltid gode nyheter for prisene», sa Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy ifølge Reuters.

Ser lavere etterspørsel

Det internasjonale energibyråets (IEA) nedjusterte estimatet for global etterspørselsvekst i andre halvår 2020 med 0,4 millioner fat pr. dag.

For 2020 som helhet ser IEA et fall i etterspørsel sammenlignet med 2019 på 8,4 millioner fat pr. dag, som er noe mer enn ved forrige rapport.

IEA viser til smittetallene som stiger til Europa og forklarer at utviklingen veier tungt på den økonomiske aktiviteten.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 40,48 dollar pr. fat, opp 2,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 38,24 dollar, opp 2,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 39,76 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs tirsdag.