Oljeprisen styrkes kraftig etter uvær i USA

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,11 prosent til 41,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,43 prosent til 38,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Orkan skaper problemer

Rundt 26,9 prosent av oljeproduksjonen, tilsvarende en produksjon på 0,50 millioner fat pr. dag, og 28,0 prosent av gassproduksjonen, var tirsdag ute av drift i den amerikanske delen av Mexicogulfen, på grunn av orkanen Sally, melder TDN Direkt.

Totalt har 23,2 prosent av de 643 bemannede plattformene blitt evakuert, opplyses det.

«Dårlig vær i USA forårsaker noe uforutsigbarhet rundt oljeproduksjonen der, og det er alltid bra nyheter for oljeprisen», uttaler Rystad Energys leder for oljemarkedet Bjørnar Tonhaugen til Reuters.

Råoljelagrene i USA falt også med 9,5 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, ifølge Direkt Makro.

Bensinlagrene steg med 3,8 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 1,1 millioner fat i forrige uke, ifølge API.

Gode tall fra Kina

Kinesisk detaljomsetning stiger igjen, ifølge makrotall tirsdag, og eksporten økte med 9,5 prosent i august. Samtidig steg lønnsomheten med nesten 20 prosent.

«En rekke bedre-enn-ventet økonomiske data fra verdens to største oljekonsumenter, USA og Kina, støtter optimismen om at den økonomiske gjenopphentingen går raskere enn ventet, og utløser en hump i den nåværende lave oljeprisen, og har sendt oljeprisene til sitt høyeste nivå på over en uke», sier Stephen Innes, strategisjef for globale markeder hos AxiCorp ifølge Platts.

Tirsdag høynet også IEA etterspørselsanslaget for 2021 med 0,01 millioner fat pr. dag, sammenlignet med forrige rapport.