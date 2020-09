Kjell Inge Røkke tror ikke på dommedagsprofeter

– Det er ekstraordinære tider i verden, og ekstraordinære tider for oss som energiprodusenter, innledet Kjell Inge Røkke på energikonferansen til Pareto Securities.

Coronakrisen skapte et sjokk for oljeindustrien. Prisene falt kraftig og etterspørselen ble borte. Oljeprisene og etterspørselen har tatt seg noe opp siden bunnen i våres, men behovet er fortsatt ikke i nærheten av hva det var i 2019.

Aker eier oljeselskapet Aker BP sammen med gigantkonsernet BP, som vil satse mer på fornybar energi.

– Hvem skulle trodd at våre gode venner i BP ville si at de skulle produsere 40 prosent mindre olje i 2030? Det vil si at Aker BP i 2030 vil bli en tredjedel av BP. Hvem hadde trodd det for tre til fem år siden?, sier Røkke.

Ambisiøs spådom

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, sa at han tror vi vil møte et større behov for energi de neste årene. Han tror etterspørselen etter olje vil avta, men venter ikke at olje og gass blir borte på lang tid. Han tror 50 prosent av energien vil komme fra olje og gass i 2040.

Røkke forteller at rundt 60-65 prosent av Akers verdier nå kommer fra olje og gass. Om fem til ti år håper han at 50 prosent eller to tredjedeler av konsernets verdier ikke kommer fra olje og gass.

PÅ TALERSTOLEN: Kjell Inge Røkke på Pareto-konferansen. Foto: Christer Teigen

– Mål meg på det om fem år. Vi har en unik mulighet til å skape verdier, sier Røkke og smiler.

Inntekter fra oljesektoren skal gi mer kapital til fornybare sektorer, røper milliardæren.

Roser Norge

Han mener fremtidsutsiktene er lyse for selskapet, og han roser også av Norge.

– Olje- og energiselskapet vårt er i verdensklasse på alle måter. Vi er perfekt posisjonert og som nasjon er vi godt posisjonert i Norge. Jeg tror ikke på spådommene om dommedag. Slik jeg ser det, er Norge et godt sted å investere, sier Røkke.

Røkke legger til at Norge er et land med høy utdanning og tror på en god fremtid for landet. Regjeringen gjorde også lettelser på skatten for oljeselskap tidligere i år som trekkes frem.

– Da jeg tok kontroll over Aker fikk jeg kritikk for at jeg betalte for mye. Jeg lurte på hvor billig jeg kunne få det. Jeg kunne kjøpe et veldig godt selskap. Når du ser tilbake, synes jeg det var et kupp, sier Røkke.

Eriksen og Røkke peker på at vi er litt for beskjedne i Norge.

– Vi må fremsnakke oss selv, legger Røkke til.

Tror på CDF

Røkke sier videre at det vil bli mer og mer digitalisering i hans bedrifter. Røkke mener Aker-systemet har en fordel på dette området for fremtiden. 61-åringen fra Molde trekker frem John Markus Lervik som et geni.

Lervik er gründer i Cognite, hvor Aker er største aksjonær, og jobber med IT og digitalisering.

– Jeg sier en ting til John Markus. Du klarer ikke å forklare hvor genialt Cognite Data Fusion (CDF) er. Du er for ydmyk, sier Røkke.

– Digitalisering er fremtiden, understreker han.

Flere oppstartsbedrifter

Kjell Inge Røkke og hans investeringsselskap Aker har tatt grønne steg i år. Selskapet har børsnotert både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind . Disse selskapene har vært en del av Aker Solutions , men har i sommer blitt avskilt etter å ha hentet en halv milliard kroner hver.

– Aker gjorde et stort skifte. Timingen er riktig for dette, sier Øyvind Eriksen.

Kjell Inge Røkke sa på Pareto-konferansen at Aker-systemet de neste årene vil komme med flere oppstartsbedrifter enn tidligere.

Øyvind Eriksen fortalte at Aker jobber også med en mulighet for en egen hydrogen-enhet under Aker Horizons-paraplyen.