Oljeprisen faller etter negative lagertall

FALLER: Oljeprisen faller etter destillattallene skuffet. Her fra et oljelager i Cushing, Oklahoma.

FALLER: Oljeprisen faller etter destillattallene skuffet. Her fra et oljelager i Cushing, Oklahoma. Foto: Parnon Energy

Oljeprisen steg markant onsdag kveld, men har i morgentimene snudd ned. Det er hovedsakelig frykt for etterspørselen som sørger for fallet.

Brent-oljen faller i skrivende stund 1,5 prosent til 41,70 dollar, mens WTI-oljen er ned 1,4 prosent til 39,57 dollar, etter å ha steget hele 4,9 prosent onsdag.

Til sammenligning ble et fat Brent-olje omsatt for 41,66 dollar, opp 2,4 prosent, da Oslo Børs stengte i går.

– Vi ser noe gevinstsikring denne morgenen fra markedsaktører som forblir skeptiske til at oljeprisen har priset inn en svakere utvikling i tredje og fjerde kvartal (..), sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge Reuters.

Orkanen Sally herjer i Mexicogolfen og har sørget for nedstengning av nesten en tredjedel av produksjonen i området.

Sally

Energiselskap i Mexicogolfen har startet å returnere mannskap til offshoreplattformene etter at orkanen Sally har kommet seg på land. Nesten 500.000 oljefat per dag og 30 prosent av gassproduksjonen var onsdag tatt ut av drift, ifølge USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn.

Totalt har 18,5 prosent av plattformene blitt evakuert.

OPEC+ møtes torsdag for å ta en beslutning på tiden fremover. Det er imidlertid ikke ventet at oljepanelet vedtar ytterligere oljekutt, til tross for det nylige fallet i oljeprisen, ifølge Reuters.

I juli beslulttet OPEC+ å kutte oljeproduksjonen med 7,7 millioner fat per dag, eller rundt 8 prosent av global etterspørsel, fra august til desember. Irak og andre har gått med på å produsere under deres kvanta i september for å kompensere for overproduksjon tidligere i år.

Frykt

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at destillatlagrene, som inkluderer diesel og oppvarmingsolje, økte med 3,5 millioner fat. Det var imidlertid ventet at destillatlagrene kun skulle øke med 0,6 millioner fat – bare en sjettedel av faktiske tall.

Dette fører til usikkerhet og frykt for at etterspørselen vil synke i statene.

– Destillatetterspørsel er et vesentlig punkt for bekymring, sier Vivek Dhar, analytiker i Commonwealth Bank, til CNBC.

Destillataksjene har steget til hittil høyeste notering siden minst 1991 (eldre tall mangler), og amerikanske marginer er de laveste på 10 år, sier Dhar.

– Det er sterkt avskrekkende for raffineriene når det gjelder å øke aktiviteten. Det understreker også et direkte signal om trykk på etterspørselen på flere oljeprodukter.