OPEC+-signaler sender oljeprisene oppover

Oljeprisene har fått seg et oppsving utover ettermiddagen og kvelden etter at OPEC+ på en telekonferanse minnet markedsaktører om at produksjonen kan kuttes ytterligere i oktober.

Det avgjørende vil være hva som skjer med etterspørselen hvis coronasituasjonen forverrer seg.

Samtidig gjorde OPEC+ lite for å lindre markedets bekymringer for at jukserne vil fortsette å bidra til overfylte oljelagre.

– Oppdraget langt fra utført

«Det virket som at de ikke var villige til å gjøre noen endringer av produksjonsmålene, og at Saudi-Arabia ikke lenger vil gå i bresjen for å sikre en høy troverdighet til at OPEC+ vil gjøre hva som helst for å holde oljeprisene sterke», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.

Analysesjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy mener oppdraget langt fra er utført for OPEC+.

– Behovet for dypere kutt eller å tøyle dem som ikke etterlever kuttavtalen (for å unngå global oppbygging av oljelagre) er overordnet, sier han til CNBC.

Brent-oljen stiger i skrivende stund 2,8 prosent til 43,39 dollar fatet i torsdagens handel, mens WTI-oljen trekker opp 2,1 prosent til 41,02 dollar fatet.