Oljeprisen stiger: – Prins Abdulaziz holdt ikke tilbake

Opec+ varslet i går at det vil bli gjort tiltak mot medlemmer som ikke overholder produksjonskuttene som er bestemt for å støtte markedet. Etterspørselen har falt på grunn av coronaviruset, og oljeorganisasjonen jobber med å stabilisere markedet best mulig.

Ifølge Platts må land som har overgått sine kvoter fra mai til august gjøre et ekstra samlet kutt på 2,4 millioner fat før året er omme, i tillegg til eksisterende kutt.

Brentoljeprisen stiger fredag morgen 0,74 prosent til 43,58 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,68 prosent til 41,22 dollar pr. fat.

– Opec+ leverte på begge fronter og prins Abdulaziz holdt ikke tilbake, han sparket heller ifra seg, sier Stephen Innes, markedsstrateg i Axicorp, ifølge TDN Direkt.



Den saudiarabiske energiministeren Abdulaziz bin Salman, som også er prins i landet, refset landene som ikke hadde overholdt kuttene.

– Full overholdelse er ikke veldedighet. Det er en integrert del av vår kollektive innsats for å maksimere interessene og gevinsten til hvert eneste medlem av denne gruppen, sa Saudi-Arabias oljeminister Abdelaziz bin Salman på et digitalt møte, ifølge NTB.



– Forsøk på å overliste markedet vil ikke lykkes, la Salman til.

Det gikk også frem av møtet at Opec+ vil være fleksible fremover for å støtte markedet om prisene skulle dumpe noe særlig mer.

– Bearish oppbygging i oljeproduktlagre indikerer svak etterspørsel, noe som påpeker markedets akilleshæl, og kan på kort sikt hindre videre prisoppgang, sier Innes.

Coronakrisen utløste panikk i oljemarkedet i våres. Prisen på brentolje er ned 34 prosent siden nyttår. På det laveste kostet et fat kun 15,97 dollar.