Saudi-Arabia fyrer løs mot oljespekulanter

ADVARER GAMBLERE: Abdulaziz bin Salman, Saudi-Arabias energiminister, fyrte av gårde et skremmeskudd mot oljespekulanter på telefonkonferansen i OPEC+ torsdag. Her fra OPEC-møtet 5. desember i fjor. Foto: Bloomberg

Goldman Sachs er ute med en oljeoppdatering, og skriver ifølge CNBC der at markedet vil nå et tilbudsunderskudd på tre millioner fat per dag innen fjerde kvartal i år.

Investeringsbanken gjentar videre sitt mål for Brent-prisen på 49 dollar ved årsskiftet og 65 dollar fatet innen tredje kvartal neste år.

«Vi estimerer at at oljemarkedet fortsatt er underforsynt med den spekulative posisjoneringen på for lave nivåer nå», heter det i oppdateringen.

Goldman-analytikerne mener den nylige lagringen på oljetankere var drevet mer av «flyktig lagerallokeringsdynamikk» enn global lagerbygging som pekte mot et overforsynt marked.

Oljeinvestorer holder nok også et øye med den vestlige delen av Mexicogolfen, der et tropisk lavtrykk bygger seg opp til en potensiell orkan i løpet av de neste dagene. I så fall kan vi få en ny runde med nedstengning av oljeinstallasjoner.

Advarte spekulanter

Oljeprisene fikk seg et løft utover ettermiddagen og kvelden i går etter klare signaler fra OPEC+ om at kuttavtalen vil overholdes og at sanksjoner vil vente for land som ikke gjør det.

I tillegg kan det komme nye kutt på møtet i oktober.

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman uttrykte seg i klare ordelag på gårsdagens telekonferanse og fyrte også løs mot tradere med en advarsel mot å vedde mot oljemarkedet.

Han lovet ifølge CNBC at de som gambler på oljeprisen vil få svi «som f***».

Utover fredagen har oljeprisoppturen avtatt i styrke, og Brent-oljen stiger bare 0,2 prosent til 43,39 dollar fatet så langt i dagens handel.

WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 41,02 dollar fatet.