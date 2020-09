Libya hever oljeblokade – oljeprisen snur ned

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 1,06 prosent til 42,80 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,56 prosent til 40,72 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 30,2 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 947.000 har mistet livet.

Oljeaksjene på Oslo Børs stengte ned onsdag. Equinor falt 0,21 prosent, mens Aker BP falt 0,74 prosent.

Oljeprisen har opplevd oppgang den siste uken, blant annet som følge av at orkanen Sally stanset den amerikanske oljeproduksjonen. Opec+ varslet også i går at det vil bli gjort tiltak mot medlemmer som ikke overholder produksjonskuttene som er bestemt for å støtte markedet. Etterspørselen har falt på grunn av coronaviruset, og oljeorganisasjonen jobber med å stabilisere markedet best mulig.

Hever blokade etter åtte måneder

Khalifa Haftar, generalen som ønsker å kontrollere Libya, har kunngjort at styrkene hans vil oppheve en åtte måneders oljeblokade og å tillate gjenopptakelse av produksjon og eksport fra Libya, opplyser Financial Times.

Dette kom i en TV-sendt tale fra Haftar, noen timer etter at Libyan National Oil Corporation (NOC) sa seg uenige i «politiseringen av oljesektoren og dens bruk som en forhandlingsbrikke for politiske gevinster».

– Det er besluttet å gjenoppta produksjon og eksport av olje med alle nødvendige betingelser og prosedyretiltak som garanterer en rettferdig fordeling av dets økonomiske inntekter, sa Haftar i en uttalselse.

Blokaden, som startet i januar, reduserte produksjonen i landet til litt over 100.000 fat pr. dag fra rundt 1,2 millioner fat pr. dag. Det er fortsatt uklart hvor raskt Libya kan nå sitt produksjonsnivå på 1,2 millioner fat per dag, skriver Financial Times.