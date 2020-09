Virusfrykten gir oljeprisen en ny knekk

Stemningen har surnet på børser verden over, og flere kommentatorer gir USA skylden.

Oljemarkedet er også smittet.

Brent-oljen faller to prosent til 42,30 dollar fatet mandag ettermiddag, mens WTI-oljen går tilbake 2,7 prosent til 40,02 dollar fatet.

– Veldig sårbar oljepris

Senioranalytiker Edward Moya i Oanda peker på bølgen av coronasmitte i Europa og at flere land nærmer seg en ny runde med lockdown.

«En sterk dollar og høyere risiko tilknyttet gjeninnhentingen av verdensøkonomien legger fortsatt press på prisene. OPEC+ kom med noe foreløpig beroligende om at oljemarkedet er på vei mot balanse, men stigende produksjon fra Libya setter dette i fare. Oljeprisene ser veldig sårbare ut hvis virusspredningen forverrer seg ytterligere i Europa, skriver han i en oppdatering mandag.

Øyner mange fallgruver

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener derimot at veien frem til full produksjon i Libya har mange fallgruver.

Han viser til helgens uttalelser fra øverstkommanderende for Libyan National Army (LNA), Khalifa Haftar, om at eksportblokaden de innførte i januar skal løftes.

«Et potensielt problem er at den vest-libyske motparten i Haftar’s «avtale», visestatsminister Ahmad Maiteeq i Tripoli-baserte Government of National Accord (GNA,) ikke har tilstrekkelig autoritet over alle relevante vest-libyske grupper til å inngå en slik avtale», skriver Martinsen i en oppdatering.

– Kan bli et stort problem

Hans oppfatning er at Haftar/Maiteeq-avtalen ikke tar til orde for at LNA-styrker skal fjernes fra oljehavnene, noe «som kan bli et stort problem».

«Forslaget tar også til orde for et nytt organ bestående av ulike libyske grupper som skal føre kontroll med oljeinntekter og hvordan disse distribueres – noe sentralbanken i Libya trolig vil motsette seg. Mange vestlige grupper vil trolig se dette som en gave til Haftar som Maiteeq ikke har autoritet til å gi», fortsetter DNBs oljeanalytiker.