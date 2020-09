Økende smitte i Europa sender oljeprisen nedover

BLÅMANDAG: Oljeprisen faller på frykt for smittetrend og overproduksjon.

Det ligger an til å bli en solid blåmandag for investorer med kraftig fall i aksjemarkedet, og oljeprisen bidrar heller ikke til noen positiv start på uken. En økende smittetrend og frykt for overproduksjon sender oljeprisen nedover.

Brent-oljen er i skrivende stund ned 4,31 prosent til 41,29 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 5,11 prosent til 39,01 dollar pr. fat.

Reuters skriver at mer enn 30,78 millioner mennesker har blitt smittet av coronaviruset, og økende smittetall i Spania, Frankrike og andre europeiske land skaper nå frykt for ytterligere press på etterspørselssiden.

Samtidig varsler flere medier mandag at Boris Johnson vurderer å gjeninnføre en nasjonal nedstengning for å hindre at den økende smittetrenden tiltar.

Produksjonsstart i Libya

Fredag ble det klart at Khalifa Haftar, generalen som ønsker å kontrollere Libya, kunngjorde at styrkene hans vil oppheve en åtte måneders oljeblokade og å tillate gjenopptakelse av produksjon og eksport fra Libya.

Det kan se ut til at generalen har gjort ord til handling mandag. Reuters meddeler nemlig at det libyske Sharara-feltet har startet produksjon igjen.

Blokaden, som startet i januar, reduserte produksjonen i landet til litt over 100.000 fat pr. dag fra rundt 1,2 millioner fat pr. dag.

Det råder, blant enkelte investorer, frykt for at gjenopptagelse av produksjon i Libya kan bidra til overproduksjon, samtidig som coronaviruset skaper ytterligere press på etterspørsel.

Det er likevel verdt å merke seg at Goldman Sachs opprettholder forventningene om en Brent-oljepris på 49 dollar fatet ved utgangen av året.