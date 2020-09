Bjarne Schieldrop i SEB mener oljeprisprognoser er virkelighetsfjerne

FYSISK SVAKT: Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener prognosemakerne i olje bommer når de spår et globalt lagertrekk på flere millioner fat per dag utover høsten.

Brent-oljen fortsetter å vake mellom 40 og 45 dollar fatet. Torsdag ettermiddag snakker vi om et prisfall på 0,4 prosent til 41,60 dollar i hittil dagens handel.

Ifølge sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, er den globale etterspørselen fortsatt det virkelige problemet i oljemarkedet.

– Det er et stort «wildcard»

Samtidig beskriver han en mulig retur av produksjon fra Libya, Iran og Venezuela som «et stort wildcard», og en faktor som «virkelig har potensial til å velte prognoser».

Riktignok var august-produksjonen fra de tre landene ikke større enn 2,4 millioner fat per dag. Dette er fem millioner fat under landenes samlede normale kapasitet – og nesten like mye som det OPEC+ planlegger å holde tilbake fra markedet gjennom 2021.

«Det er nær umulig å spå produksjonen deres for neste år, men det vi kan si er at deres samlede produksjon her og nå øker, og det er ikke kjempebra for oljeprisen», skriver Schieldrop.

En seier til Joe Biden i høstens amerikanske presidentvalg kan være en mulig trigger, ettersom USAs sanksjoner mot Iran da potensielt kan løftes.

Kart og terreng matcher ikke

Men det virkelige fokuset i oljemarkedet er altså hvor den globale etterspørselen står akkurat nå, og hva kan vi forvente for fjerde kvartal i år. De fleste prognoser peker ifølge analytikeren mot at etterspørselen da vil være innenfor fem prosent av fjoråret – altså ned mindre enn fem millioner fat per dag på årsbasis.

Samtidig anslår amerikanske energimyndigheter i sin september-rapport et trekk for globale råolje- og produktlagre på tre millioner fat per dag fra september til desember i år, og et trekk for OECD-lagrene på 1,5 millioner fat per dag fra slutten av august til slutten av desember.

SEB-analytikeren sliter med å få dette til å klaffe med oljelaster i Atlanterhavet og Nordsjøen som sliter med å finne arbitrasjemuligheter til asiatiske markeder, og et Kina som ennå jobber seg gjennom tidligere import.

Mens global etterspørsel er den store hodepinen, er det – med unntak av Libya – langt mindre vanskelig å spå den globale tilbudssiden.

«Det er sannsynligvis ganske rimelig å anslå at global produksjon er ned med i gjennomsnitt er 7,5 millioner fat per dag fra september til desember i år. Hva den nåværende fysiske svakheten i oljemarkedet indikerer, er at global etterspørsel fortsatt er veldig svak og sannsynligvis fortsatt ned nesten like mye som tilbudet», skriver Schieldrop.

Luftfart for halv maskin

Analytikeren anslår at etterspørselen fra global luftfart holder seg under 50 prosent av fjoråret, noe som peker mot et bortfall av fire millioner fat per dag alene.

«Pluss deretter på 1-2 millioner fat med andre oljeprodukter, og den globale etterspørselen kan fortsatt være ned 6-7 millioner fat per dag», skriver han.

«Og det er sannsynligvis grunnen til at vi – heller enn å høre en enorm sugende lyd fra globale oljelagre som faller i rekordfart – ser dagens svake, fysiske marked. Det betyr selvfølgelig ikke at den globale oljeetterspørselen aldri vil gjenopplives og vel så det. Det betyr bare at vi ikke er der ennå», heter det videre.