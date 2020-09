OKEA kjøper andel av prospekt fra Neptune

NY KONTRAKT: OKEA skaffer tilgang til nytt prospekt like ved Draugen. Her ved Erik Haugane, adm. direktør i OKEA.

NY KONTRAKT: OKEA skaffer tilgang til nytt prospekt like ved Draugen. Her ved Erik Haugane, adm. direktør i OKEA. Foto: Iván Kverme

OKEA har inngått en avtale med Neptune Energy om 30 prosent eierskap til oljeprospektet «PL938» – Calypso-prospektet – ifølge en børsmelding.

Prospektet ligger nesten 10 km nordvest for det eksisterende feltet Draugen, som OKEA drifter i dag. I børsmeldingen heter det at transaksjonen er gjeldende fra 1. januar 2020.

Attraktivt område

Selskapene planlegger å bore en letebrønn på Calypso sent i 2021 eller 2022. OKEA skal stå for noe av kosten for letebrønnen.

– Calypso er et attraktivt prospekt med potensiale på opptil 37 millioner fat med olje, sier Andrew McCann, direktør for Subsurface & Wells i OKEA.

McCann understreker at det er av stor interesse for OKEA å finne olje i nærheten av Draugen, så eksisterende infrastruktur kan benyttes.

Prosjektet kommer bare to måneder etter at OKEA kjøpte andel i Aurora-funnet fra Equinor.

– Dette understreker vårt fokus på å bygge porteføljen rundt våre knutepunkt for produksjon, sier Erik Haugane, adm. direktør i OKEA.