33 oljeselskaper har søkt i årets konsesjonsrunde

Da søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel (TFO 2020 – tildeling i forhåndsdefinerte områder) utløp 22. september, hadde Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 33 oljeselskaper.

Olje- og energiminister Tina Bru er meget godt fornøyd med interessen.

– Forutsigbare og stabile rammebetingelser og aktiv arealtildeling er to av hovedpilarene i regjeringens petroleumspolitikk. Den høye interessen for nytt leteareal viser at vår langsiktige petroleumspolitikk fungerer, også gjennom krevende tider, sier hun.

Departementet beskriver det totale antallet søknader som høyt, og omtrent på nivå med de siste års store konsesjonsrunder.

Blant søkerne finner vi alt fra store internasjonale oljeselskaper til mindre leteselskaper.

Søkerlisten

• Aker BP ASA

• A/S Norske Shell

• Chrysaor Norge AS

• Concedo ASA

• ConocoPhillips Skandinavia AS

• DNO Norge AS

• Edison Norge AS

• Equinor Energy AS

• Horisont Energi AS

• Ineos E&P Norge AS

• INPEX Norge AS

• KUFPEC Norway AS

• Lime Petroleum AS

• Lotos Exploration & Production Norge AS

• Lundin Norway AS

• MOL Norge AS

• M Vest Energy AS

• Neptune Energy Norge AS

• OKEA AS

• OMV (Norge) AS

• ONE Dyas Norge AS

• Pandion Energy AS

• Petrolia NOCO AS

• PGNiG Upstream Norway AS

• RN Nordic Oil AS

• Source Energy AS

• Spirit Energy Norge AS

• Sval Energi AS

• Suncor Energy Norge AS

• Total E&P Norge AS

• Vår Energi AS

• Wellesley Petroleum AS

• Wintershall DEA Norge AS

