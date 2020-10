Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,53 prosent til 41,56 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,52 prosent til 39,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,64 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Markedssentimentet er fortsatt preget av utsiktene til nye restriksjoner i Europa som følge av coronavirusoppblomstring, og økte handelsspenninger mellom USA og Kina, skriver TDN Direkt.

På tilbudssiden er fokuset fortsatt rettet mot opptrappingen av produksjonen i Libya, i tillegg til spekulasjoner om Iraks manglende overholdes av produksjonsavtalen med Opec+.

«Økt libysk eksport vil sannsynligvis holde oljeprisen under press, hvert fall amerikanske lagerdata slippes senere denne uken. En tredje libysk havn ble åpnet i forrige uke, det siste tegnet på en tydelig oppsiderisiko i landets produksjon», sier Axi-analytiker Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Innes påpeker ifølge nyhetsbyrået at det har vært rapporter om en økning av irakiske oljetankere solgt i spotmarkedet for lasting i oktober, noe som gir økt bekymringer for overholdelse av Opec+-avtalen.