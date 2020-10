Norwegian Energy Company har fullført to installasjoner

Norwegian Energy Company er ferdige med installeringen av to nye jackets (understell) på Tyra-feltet, går det frem av en børsmelding fra selskapet mandag.

Jacketsene utgjør fundamentet for den nye prosesserings- og boligplattformen på feltet, ifølge TDN Direkt.

«Ser vi fremover vil resten av prosjektet fokusere på verftfabrikasjon og offshore installasjoner for å bygge det nye Tyra. Brønnhodet og riser-modulene bygges nå i Singapore, og boligmodulen i Italia og prosessmodulen i Indonesia», skriver selskapet i meldingen.

David B. Cook, adm. direktør i Noreco. Foto: Noreco

– Denne milepælen markerer et klart skifte for Tyra-prosjektet og vi flytter nå fokuset over på å fullføre nye moduler. Tyra-prosjektet vil ikke bare øke sikkerheten og Norecos produksjon, men også senke CO2-utslippene og enhetskostnadene, uttaler David B. Cook, adm. direktør i Noreco, i pressemeldingen.