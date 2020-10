– Produksjonen har økt med nesten tregangeren

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden tirsdag 42,22 dollar pr. fat, ned 0,57 prosent for dagen. Det er omtrent 0,15 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er ned 0,51 prosent til 40,35 dollar.

Mulig stimulipakke ga råvareboost

Råvaremarkedet fikk seg et oppsving mandag etter at demokratene i USA avslørte en ny hjelpepakke på 2,2 billioner dollar mot pandemien. Tiltaket er ifølge talspersonen i representantenes hus, Nancy Pelosi, et kompromisstiltak.

«Hvis forslaget går igjennom vil det kunne hjelpe oljeetterspørselen i USA tilbake til høyere nivåer i den kritiske perioden vi er inne i nå», skriver analytikeren Stephen Innes i Axicorp.

Lagertallene fra American Petroleum Institute og EIA kommer henholdsvis tirsdag og onsdag, og tegn til oppgang i amerikansk etterspørsel vil være i søkelyset, melder TDN Direkt.

Ifølge Reuters-konsensus steg de amerikanske råoljelagrene med 1,4 millioner fat forrige uke. Det ventes samtidig et fall på 1,6 millioner fat i bensinlagrene og et fall på 800.000 fat i destillatlagrene.

Libyaproduksjon og corona

Mer enn 1 million mennesker har omkommet som følge av coronaviruset, viser en fersk Reuters-rapport tirsdag. Rapporten fremhever også at økningen i antall smitte- og dødstilfeller preger etterspørselssiden, mens økt produksjon i Libya påvirker tilbudssiden.

«En økning i antallet smittetilfeller fra coronaviruset blir sett på som en mulig trussel i den pågående etterspørselsinnhentingen, mens tilbudet fra Libya er tilbake i en ugunstig tid. Produksjonen i Libya har økt, med nesten tregangeren, fra 90.000 fat pr. dag til 250.000 fat pr. dag», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering tirsdag, melder TDN Direkt.