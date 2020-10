Lundin øker 2P-reserver på Edvard Grieg-feltet

Samtidig som at den forventede platåproduksjonen fra området i og rundt Edvard Grieg-området er blitt forlenget til slutten av 2023, har de påviste og sannsynlige reservene (2P) på feltet økt med rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter. Det melder Lundin Energy om tirsdag.

Det innebærer at 2P-reservene på Edvard Grieg-feltet er på 350 millioner fat oljeekvivalenter, skriver TDN Direkt. Det er en økning på 90 prosent fra den originale planen for utbygging og drift. For det større Edvard Grieg-områdetøkte de utvinnbare 2P-reservene til 410 fat.

– Det er betydelig ytterligere oppside i Greater Edvard Grieg Area, der det totale brutto ressurspotensialet er estimert til 800 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Lundin.

Ifølge TDN Direkt ser Lundin flere letemål innenfor tie-in-distanse.