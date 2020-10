Equinor har funnet mer olje

FUNN: Boreriggen «West Hercules» har funnet mer olje for Equinor like ved Framfeltet.

FUNN: Boreriggen «West Hercules» har funnet mer olje for Equinor like ved Framfeltet. Foto: Ole Jørgen Bratland

Equinor har støtt på mer olje og gass, der de påviste og sannsynlige reservene er estimert til mellom 13 og 38 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge en pressemelding fra Oljedirektoratet.

Brønnene ble boret om lag sju kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Den ene av brønnene traff på to hydrokarbonkolonner i intra Heatherformasjonen sandsteiner. Den grunneste er en gasskolonne i et intervall på 21 meter, hvorav 7 meter i sandsteiner av hovedsakelig god reservoarkvalitet. Den dypeste er en oljekolonne i et intervall på 21 meter, hvorav 17 meter i sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet.

Den andre brønnen traff på en total gasskolonne på 25 meter i Heatherformasjonen, hvorav til sammen 6 meter i sandsteinslag med moderat reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 2 og 6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter, som tilsvarer 13 og 38 millioner fat.

Brønnene ble boret av boreinnretningen West Hercules som eies av Seadrill . West Hercules nå skal bore ny undersøkelsesbrønn i Norskehavet, der Equinor er operatør.