Oljeprisen faller markant

Ved 19:30-tiden er brentoljen ned 3,79 prosent til 40,82 dollar pr. fat. WTI-oljen svekkes med 4,09 prosent til 38,94 dollar fatet.

Oljeprisen var markant ned tidligere tirsdag, men prisen ble enda mer negativ etter at det ble kjent at Emiren av Kuwait, Sabah al-Ahmad Al-Sabah, er død, 91 år gammel. Kuwait er en svært oljerik stat, og har et av verdenes største oljelagre.

Det er også bekymring knyttet til etterspørselen på grunn av coronaviruset. I Europa er det svært høy smitte, og også i USA er det mye smitte. Tyskland og Belgia varslet tirsdag at de ville gjeninnføre flere tiltak mot viruset.

– Coronaviruset utgjør en stor nedsiderisiko for oljeprisene, sier Craig Erlam, analytiker i OANDA, ifølge Reuters.

Krig og valgkamp

Videre skaper det ytterligere uro i markedene etter at Armenias forsvarsdepartement påstår at tyrkiske styrker har skutt ned et armensk SU-25-kampfly med et F-16. Tyrkia nekter for dette, og sier at beskyldningen er «helt usann».

Ellers er det stor spenning blant investorer før nattens første debatt i presidentvalgkampen mellom Donald Trump og Joe Biden.