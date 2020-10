Equinor stenger ikke Johan Sverdrup nå

Foreløpig har Equinor ingen planer om å stenge ned Johan Sverdrup-feltet. Det opplyser pressetalsmann Morten Eek til TDN Direkt onsdag.

– Ingen planer om å stenge ned produksjonen på Johan Sverdrup pr. nå. Så langt ser vi om det er andre typer aktiviteter som ikke er kritiske for produksjon det kan bli behov for å justere på, sier han til nyhetsbyrået.

Uttalelsen kommer etter at det like etter klokken 6 onsdag morgen ble meldt streik på Johan Sverdrup-plattformen, etter at meklingsfristen for sokkelavtalene gikk ut ved midnatt og man har ikke klart å komme frem til en enighet.