Rystad Energy spår nedgang i amerikansk oljeproduksjon

TÅKETE: Rystad Energy forventer at oljeproduksjonen i USA vil falle i tiden fremover. Her fra Sublette i Kansas. Foto: Bloomberg

Oljeproduksjonen i USA, foruten om Alaska, Hawaii og Mexicogulfen, nådde en topp på 9,2 millioner fat pr. dag i august etter å ha økt siden juni, mener Rystad Energy. Inkludert de siste statene forventer Rystad at den amerikanske oljeproduksjonen oversteg 11 millioner fat pr. dag.

I en analyse onsdag skriver Rystad Energy at de tror en gradvis nedgang kan inntreffe fra september ettersom landboring forblir under nivået som kreves for å opprettholde produksjonen.

Analysehuset forventer videre at produksjonen på land vil øke igjen i andre halvdel av 2021.

– Vi forventer fortsatt at den amerikanske gjennomsnittlige oljeproduksjonen vil være på 10,82 millioner fat pr. dag i 2021. Det forventes en gradvis nedgang i første halvår, etterfulgt av en bedring i fjerde kvartal, sier Artem Abramov i Rystad Energy.