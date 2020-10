Reuters: Analytikere spår oljepris på 50 dollar i 2021

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 2,70 prosent til 41,88 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 1,88 prosent til 39,81 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 33,7 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn én million mennesker har mistet livet.

Oppgangen kommer etter håp om at en amerikansk økonomisk stimulansavtale vil støtte markedet, selv om bekymringene for coronavirus fortsatte å tynge etterspørselen, skriver Financial Post.

– Kappløpet går mot ny stimulanseavtale . Det er bra for alle næringer, og spesielt for olje, fordi det er en etterspørselsindikator for råolje-etterspørsel, sier Bob Yawger, direktør i Mizuho.

Til tross for oppgangen onsdag, går det mot en svak september-måned for oljeprisen. De siste 30 dagene er Brent-oljen og WTI ned henholdsvis 8,63 og 7,19 prosent.

Snittpris på 50 dollar

En undersøkelse blant 40 analytikere og økonomer spår en gjennomsnittspris på 42,48 dollar fatet for Brent-oljen i 2020. Det kan sammenlignes med forrige måneds prognose på 42,75 dollar, skriver Reuters.

Brent er anslått til gjennomsnittlig 50,41 dollar i 2021, heter det.

– Så lenge det ikke er noen fungerende vaksine tilgjengelig, er hovedrisikoen for oljeprisen lavere enn forventet etterspørsel, sier Hans van Cleef, seniorøkonom i ABN Amro.