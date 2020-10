Oljeprisen stiger etter forhandlinger

Et fat brentolje koster ved 07.00-tiden torsdag 42,32 dollar pr. fat, opp 0,5 prosent for dagen. Det er 0,70 dollar høyere enn da børsen stengte onsdag. WTI-oljen er opp 1 prosent til 40,23 dollar.

Oljeprisene har ikke endret seg nevneverdig siden i går kveld, og investorene venter på enighet i diskusjonene om en ny stimulipakke på 2.200 milliarder kroner i USA. Samtidig virker frykten for økt smitte rundt om i verden som et tungt anker på oljeprisen.

Coronatilfellene i New York fortsetter å stige og legger press på etterspørselen. Nylig passerte antall døde av viruset en million og USA står for over 206.000 av disse.

Motbud

Steven Mnuchin, finansminister i USA, forteller at samtalene med talskvinne for Representantenes hus Nancy Pelosi har vært fruktbare.

Mnuchin kontret onsdag demokratenes forslag om en stimulansepakke på 2,2 billioner dollar onsdag, med et forslag på 1,6 billioner dollar, ifølge Reuters.

CNBC informerer om at samtalene mellom partene kommer til å fortsette.

Økt produksjon

Økende produksjon fra OPEC har også lagt press på markedet. Reuters melder om at produksjonen har økt med 160.000 fat per dag i september sammenlignet med august, i tillegg til at libysk og iransk eksport vokste.

«Økt tilbud fra OPEC+ vil gjøre at de risikerer rebalanseringen. Markedet kjemper fortsatt med svak etterspørsel», skriver ANZ Research i et notat CNBC refererer til.

Reuters har osgå tatt en titt på utsiktene til oljeprisen og -produksjonen for resten av året. Gjennomsnittet av 40 analytikere mener at brentoljen vil ende på 42,48 dollar, ned fra tidligere anslått 42,75 dollar.

WTI-oljen anses å ende på 38,70 dollar mot 38,82 dollar som var konsensus i august.

Skal vi legge anslagene til grunn ligger dermed brentoljen noenlunde korrekt priset til dagens verdier, mens WTI-oljen utkonkurrerer anslagene med nesten 2 dollar.

Makro

De amerikanske råoljelagrene falt med 2,0 millioner fat i forrige uke til 492,4 millioner fat. Det viser statistikk fra Det amerikanske energidepartementet EIA. Lagertallene fra API viste tidligere en nedgang i lagrene på 0,8 millioner fat forrige uke.

Propan/propylenlagrene i USA var på 102,0 millioner fat i forrige uke, mot 97,9 foregående uke. Videre var propan/propylen-nettoproduksjonen på 2,351 millioner fat pr dag, mot 2,228 millioner fat uken før.

Eksporten var på 1,315 millioner fat propan/propylen pr dag, mot 1,039 millioner fat pr dag uken før.