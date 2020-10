Oljeprisene sliter tungt fredag.

Brent desember-olje faller 2,8 prosent til 39,79 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen går tilbake 2,7 prosent til 37,69 dollar fatet.

«Brent-oljen stirrer ned bakken mot 30 dollar og frykter det er dit vi er på vei», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering fredag.

– Spikeren i kisten

Fundamentalt ser utsiktene labre ut, og det er først og fremst etterspørselssituasjonen som bekymrer – grunnet coronaviruset. Og det hjelper ikke at OPEC økte produksjonen fra august til september.

Og apropos corona, kunne USAs president Donald Trump i morgentimene i dag (og sent på kveld lokal tid) bekrefte at han og konen Melania er smittet av coronaviruset. Tidligere i går hadde Trumps nære rådgiver Hope Hicks testet positivt.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

– Både og med Biden

En Biden-seier vil ifølge SEB-analytikeren være både negativt og positivt for oljeprisen.

Negativt, fordi det trolig vil gjenopplive iransk produksjon lenger ned i veien, ettersom Biden er en sterk supporter av atomavtalen.

«Det positive er at Biden trolig vil legge mer restriksjoner på fracking og styrke miljøkravene mot sektoren. (...) Han vil også støtte det grønne skiftet, og trolig bidra til å akselerere den teknologiske overgangen ytterligere», heter det videre.

– Overdreven frykt

Oljemarkedets frykt for at «vi skal rett ned i 30 dollar» mener han er overdrevet, og peker på at det ut fra et globalt perspektiv fortsatt ser ut til å ha et lite tilbudsunderskudd.

«USA kan lette balansere markedet hvis det viser seg nødvendig. Hvis oljeprisen faller til 30 dollar fatet, vil vi se nesten ingen fullførte skiferoljebrønner i USA – noe som vil gi et fall for amerikansk oljeproduksjon på 3-4-500.000 fat per dag i måneden. Dette vil raskt gi balanse i markedet», skriver Schieldrop.