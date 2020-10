Trond Omdal tror fortsatt på en oljepris på 50 dollar pr. fat

Den seneste tiden har oljeprisen vaket rundt 40 dollar pr. fat, før den denne uken begynte å falle. Fallet tiltok fredag, etter det ble kjent at USAs president Donald Trump er smittet av coronaviruset. Økt produksjon i Libya skal også ha bidratt til å tynge oljeprisen de seneste dagene. Ved børsslutt i Oslo var prosent på Brent desember-olje ned 2,9 prosent til 39,50 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 3 prosent til 37,40 dollar fatet.

Senior porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Asset Management tror imidlertid at en frykt i markedet for at oljeprisen skal falle helt ned mot 30 dollar pr. fat er overdrevet.

– Jeg tror gulvet er ganske høyt på 30-tallet, sier Omdal.

Han venter fremdeles en oljepris på 50 dollar pr. fat ved utgangen av året, og en økning til over 60 dollar innen tredje kvartal neste år, men påpeker at dårligere odds for Trump-gjenvalg eller ny økonomisk støttepakke i USA har økt risikoen på nedsiden for disse estimatene.

Fortsatt høye lagertall

Da Omdal snakket med Finansavisen i april var han overbevist om at markedet ville være tilbake i balanse innen juni. Nå er sommerens bratte innhenting imidlertid historie, og råoljelagrene er fremdeles høye. Denne uken ble det trukket 2 millioner fat fra kommersielle råoljelagerne i USA til totalt 492 millioner fat.

– Når råoljelagrene begynner å nærme seg 450 millioner fat har oljeprisen historisk ligget på rundt 60 dollar pr. fat, sier Omdal.

Oljelagrene har falt mer enn 300 millioner fat siden toppen i slutten av mai, og forventes å fortsatt falle med mer enn tre millioner fat pr. dag i fjerde kvartal.

– Selv om oljeetterspørselen nå øker saktere enn den dramatiske gjeninnhentingen før sommeren forventes oljelagrene å være normalisert innen neste sommer på grunn av høy overholdelse med OPEC+ produksjonsavtalen og at USA-produksjonen igjen vil begynne å falle de nærmeste 12 månedene, sier Omdal.

Amerikanske uromomenter

Fredag morgen ble det kjent at president Donald Trump er blitt smittet av coronaviruset. Selv om presidentens symptomer, ifølge New York Times, er milde var nervene i høyspenn da Wall Street åpnet klokken 15.30 norsk tid. Samtlige av de ledende indeksene smalt rett ned. Det samme gjorde flere av de amerikanske oljeaksjene, deriblant Exxon Mobil som startet dagen ned 2,3 prosent.

– De viktigste negative driverne for oljeprisen er den nye bølgen av Covid-19, spesielt i Europa, og risikoen for at demokratene og republikanerne ikke blir enige om en ny økonomisk støttepakke, sier Omdal, og legger til:

– Oddsene for Trump-gjenvalg har også svekket seg kraftig. Etter den første presidentdebatten og med Trumps covid-smitte indikeres det nå bare 35 prosent sannsynlighet for Trump-seier, etter å ha vært 50 prosent bare for noen uker siden. Det sender også oljeprisen ned.

Iransk olje

Omdal tror markedet allerede har diskontert inn en seier for demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– Biden vil nok prøve å regulere frackingen og gjeninnføre Parisavtalen, men det har egentlig ikke så mye å si, sier Omdal.

Biden vil trolig også jobbe for strengere regulering av drivstoff-forbruk på nye biler og flere støtteordninger for el-biler og fornybar energi.

– Nesten like viktig som presidentvalget er om demokratene i tillegg vinner tilbake Senatet I tillegg til å beholde kontrollen over Representantenes Hus. Det vil potensielt være mye mer negativt for utsiktene for aksje-og oljemarkedene enn kun en Biden-seier i presidentvalget, påpeker Omdal.

Oljeeksperten mener heller det er knyttet mer spenning til om Biden vil gjenoppta forhandlingene med Iran, dersom han inntar det ovale kontor.

– På marginene vil nok det kunne slå negativt ut dersom det kommer mer olje ut i markedet fra Iran, sier Omdal.