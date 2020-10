Vesentlige forstyrrelser på tilbudssiden sender oljeprisen oppover

Oljeprisen stiger markant tirsdag, etter betydelige forstyrrelser for tilbudssiden. Streik på norsk sokkel, en innkommende orkan i USA, i tillegg til en (egen) friskmelding av Donald Trump sender prisen oppover.

Reuters skriver at flere oljeplattformer har stoppet produksjon etter at orkanen Delta har styrket seg, og er på vei til å nå Mexicogolfen på torsdag. Dette vil ifølge nyhetsbyrået i så fall bli den tiende orkanen som treffer USA i år, som er det høyeste på mer enn et århundre.

Chevron opplyser at de har begynt å evakuere alle ansatte på plattformer i det aktuelle området og skrur av produksjonen.

Reuters meddeler også at norsk oljeproduksjon har blitt redusert med 8 prosent, som følge av streik. Equinor opplyste blant annet mandag at selskapet stengte ned fire felt i Nordsjøen.

Det er imidlertid fortsatt knyttet stor bekymring til smittetallene i Europa, og blant annet den franske hovedstaden heller mot en ny nedstengning. Det skriver CNN.

Brent-oljen omsettes tirsdag kveld for 42,30 dollar fatet, opp 2,45 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 2,88 prosent til 40,35 dollar pr. fat.