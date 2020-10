Equinor utsetter oppstarten for flere prosjekter

Covid-19 pandemien og svekket norsk krone øker kostnadene for Equinors prosjekter i gjennomføring og utsetter oppstarten for tre prosjekter, melder selskapet i en pressemelding onsdag.

Prosjektene Martin Linge, Johan Castberg og Njord får utsatt oppstart og økte kostnader som følge av økt arbeidsomfang, smitteverntiltak og svak norsk krone.

I statsbudsjettet legger Olje- og energidepartementet fram status for større prosjekter som er under utbygging eller som nylig har startet opp. 9 Equinor-opererte prosjekter med godkjent plan for utbygging og drift (PUD) er med i oversikten og har en samlet investering i overkant av 220 milliarder kroner i 2020-kroner.

– 2020 har vært et svært krevende år også for vår industri. Sammen med leverandørene våre har vi jobbet hardt for å redusere konsekvensene av Covid-19. Sikkerhet og smitteverntiltak kommer alltid først og jeg er imponert over det arbeidet som er utført, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor. Foto: Equinor

Equinor påpeker at den samlede prosjektporteføljen fortsatt er veldig robust.

– Vi har levert Johan Sverdrup fase 1 og Utgard før plan og under budsjett. Store utbygginger som Johan Sverdrup fase 2 og Snorre Expansion Project ligger fortsatt på opprinnelig plan og vi har nylig levert PUD for Sleipner delelektrifisering, Northern Lights og Breidablikk, sier Tungesvik.

